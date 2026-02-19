En el América Femenil esperan con ansias el Clásico ante Chivas; niegan obsesión por el liderato

En su intento por llegar a lo más alto de la clasificación, América tiene una complicada misión el fin de semana. Las Águilas enfrentarán una edición más del Clásico de México frente a las Chivas.

Las de Ángel Villacampa marchan terceras de la tabla, con 21 puntos y visitan al Rebaño, que es sublíder, con 22 unidades. Un partido que podría definir el liderato en esta Jornada 10, a espera de lo que haga Monterrey.

“No sé si sea obsesión [el liderato]. Obviamente es un objetivo que tenemos, pero si no se cumple, no pasa nada. No vamos a depender del liderato, vamos a ganar porque no nos gusta empatar”, declaró Jana Gutiérrez.

Lee también André Jardine "aterriza" a la afición del América: El tricampeonato ya no existe más

Sarah Luebbert se ha convertido en una de las consentidas de la afición americanista y en parte se debe a su entrega en el terreno de juego. Entiende lo que se juega en el Nido y el domingo, contra las Chivas, hay motivos de sobra.

“Siempre los clásicos son muy complicados, pero divertidos. Me gusta mucho jugar en esos partidos para sentir esa presión y representar este club. Entonces, sí, estoy muy orgullosa de poder ser parte de otro Clásico”, declaró la 22.

Si bien, el historial marca un claro dominio de las Águilas, Sarah no minimiza al rival y quiere “tratar cada partido como una final” para así “avanzar a los principales objetivos”.

¿Cuándo es el Clásico Chivas vs América?

El Clásico de México en la Liga MX Femenil tendrá lugar en el estadio Akron, casa de las Chivas.

Fecha: Domingo 22 de febrero

Horario: 17:00

Transmisión: Amazon Prime, FOX One, FOX y Tubi

Lee también André Jardine aclara "diferencia" con Henry Martín, luego de perder el Clásico ante Chivas