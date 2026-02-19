André Jardine "aterriza" a la afición del América: El tricampeonato ya no existe más

América vivió dos años de ensueño. Después de cuatro finales en fila y tres títulos conseguidos, las Águilas tuvieron su mejor época en casi 40 años; sin embargo, eso ya no existe más.

André Jardine confirmó algo que era evidente, pero igual causará dolor en la fanaticada azulcrema: el tricampeonato ya es cosa del pasado.

Hoy, en el Nido se trabaja por “un nuevo América”, con la mente puesta en regresar a la cosecha de títulos en el plano internacional y local.

“Este grupo conmigo vivió un lapso importante con jugadores que ya no están, aquel grupo que fue la base del tricampeonato diría que ya no existe más. El futbol es de ciclos, muchas veces el buen funcionamiento o rendimiento tienen que ver con ciclos de un equipo que madura”, declaró el brasileño.

Para este torneo, después de un 2025 sin campeonatos, llegaron nombres como Rodrigo Dourado, Raphael Veiga, Vinicius de Lima, Thiago Espinosa o Aaron Mejía, situación que confirma una reestructuración en Coapa.

“Cuando salen muchos jugadores se forma un nuevo grupo, con un nuevo funcionamiento. Vivimos el proceso más difícil de buscar un nuevo América que va a funcionar diferente. No es tan fácil como un tronar de dedos y no creo que estemos haciendo todo mal”, aseveró el brasileño.

¿Cuándo juega el América?

Esta viernes, las Águilas enfrentan al Puebla en actividad de la Jornada 7 del Clausura 2026.

Luego de caer en el Clásico contra las Chivas, los azulcrema buscan su primera victoria fuera de casa y la tercera en el actual certamen; Raphael Veiga y Aarón Mejía tendrán su primera titularidad.