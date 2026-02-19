Los elegidos por Javier Aguirre para enfrentar a Islandia rumbo a la Copa del Mundo

La Selección Mexicana y Javier Aguirre dieron a conocer la lista de convocados para el compromiso amistoso frente a Islandia, del próximo 25 de febrero, en Querétaro.

El combinado nacional continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y en esta ocasión se medirá al equipo europeo en el estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos.

Este partido, al igual que los choques del pasado mes contra las selecciones de Panamá y Bolivia, será únicamente con elementos de la Liga MX y servirá para que el Vasco termine de armar su lista definitiva rumbo al Mundial.

Con una base nuevamente rojiblanca, Aguirre disputará su tercer duelo del año. Son siete elementos de las Chivas los llamados en esta ocasión; destaca el nombre de Diego Campillo, quien recibe su primer llamado. Los otros tapatíos son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Otras sorpresas en esta lista, que no cuenta con futbolistas que militan en Europa al no ser Fecha FIFA, son los nombres de Jesús Garza, de los Tigres y Guillermo Martínez, delantero de los Pumas, que reapareció en la Jornada 3 del Clausura 2026.

Las Águilas del América suman cuatro incorporaciones para esta convocatoria: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez.

Esta es la antepenúltima lista de Javier Aguirre antes de su debut en la Copa del Mundo. Después de este compromiso en suelo mexicano, el timonel nacional hará un llamado para la Fecha FIFA de marzo y posteriormente, en mayo, llegará la convocatoria final.

Además de Islandia, todavía restan los partidos contra Portugal (28 de marzo), Bélgica (31 de marzo), Ghana (22 de mayo), Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio) .

Javier Aguirre en partido con la Selección Mexicana, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Los 22 convocados por Javier Aguirre: