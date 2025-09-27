Más Información

América vs Pumas: ¿Quién tiene la plantilla más cara del Clásico Capitalino?

MLB: ¿Qué necesitan Yankees y Blue Jays para ser campeones divisionales?

Liga MX: Pachuca vs Atlético de San Luis - EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs Necaxa EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025

Puebla vs Chivas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Mientras Puebla y Chivas se hacen frente en el , los "Tuzos" de Pachuca recibirán la visita del Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Hidalgo.

Ante la escuadra potosina, los dirigidos por Jaime Lozano buscarán salir de la mala racha que les ha acompañado en sus últimos cinco partidos, donde han firmado tres derrotas y dos empates. El último fue contra "La Franja" de Puebla, a la espera de cambiar su suerte en el torneo.

Esto provocó que descendieran hasta el octavo lugar de la tabla general, sumando catorce unidades.

Mientras que, por su parte, el Atlético de San Luis continúa en la lucha por asegurar un espacio en la zona de Play-In. De momento, se encuentran en la posición doce del actual certamen.

Con el contexto en mente, sigue aquí —minuto a minuto— todas las acciones del partido desde el Estadio Hidalgo.

