Liga MX: Juárez vs Pachuca - Play In del Apertura 2025 - EN VIVO

Max Verstappen celebra que "todo estuvo bajo control" en el Gran Premio de Las Vegas; recorta puntos con Oscar Piastri

Milan sin Santiago Giménez derrota al Inter de Milán en el Derby della Madonnina

Los Chiefs vencen en tiempo extra a los Colts y mantienen con vida sus ilusiones de Playoffs

Los Patriots remontan diez puntos y vencen 26-20 a los Bengals para extender racha a nueve triunfos

Esta noche se dará a conocer el último equipo que jugará la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la , después de que Juárez reciba al Pachuca en la frontera.

Después de vencer a los Pumas, los Tuzos visitan el estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a unos Bravos que vienen de perder en Tijuana contra los Xolos.

El historial entre ambos equipos es bastante parejo.

En 12 enfrentamientos desde la irrupción de Bravos en Primera División, Pachuca ganó 4 veces, Juárez 3 y 5 empates completan el balance.

De hecho, las últimas dos veces que jugaron entre ellos el partido terminó en empate. 2-2.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.

JUÁREZ VS PACHUCA: MINUTO A MINUTO

