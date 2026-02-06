Más Información

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 5 del Clausura 2026 HOY viernes 6 de febrero

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 5 del Clausura 2026 HOY viernes 6 de febrero

Presentación Cadillac F1: Horario y transmisión para ver EN VIVO el nuevo monoplaza de Checo Pérez

Presentación Cadillac F1: Horario y transmisión para ver EN VIVO el nuevo monoplaza de Checo Pérez

Juegos Olímpicos de Invierno: Conoce cuándo y dónde ver la inauguración HOY viernes 6 de febrero

Juegos Olímpicos de Invierno: Conoce cuándo y dónde ver la inauguración HOY viernes 6 de febrero

Christian Ebere llega a la CDMX para reportar con Cruz Azul y convertirse en el segundo refuerzo para el Clausura 2026

Christian Ebere llega a la CDMX para reportar con Cruz Azul y convertirse en el segundo refuerzo para el Clausura 2026

Las Chivas van a Mazatlán por la quinta victoria consecutiva

Las Chivas van a Mazatlán por la quinta victoria consecutiva

Este viernes 6 de febrero continúa la actividad del futbol mexicano, con el inicio de la Jornada 5 del .

La quinta fecha de la Liga MX se pone en marcha hoy con cuatro partidos que prometen estar llenos de emociones.

Tigres, Santos, Necaxa, Atlético San Luis, Tijuana, Puebla, Mazatlán FC y Chivas entran en acción este día.

A pesar de que el actual torneo todavía es muy joven, los ocho equipos intentarán no dejar puntos en el camino, para no sufrir en la recta final de la Fase Regular.

Sobre todo, porque, para esta edición del certamen, el Play-In ya no forma parte del sistema de competencia y únicamente clasificarán a la Liguilla los primeros ocho de la tabla general.

Aunque, es una realidad que los clubes que juegan este día viven realidades completamente diferentes, luego de las primeras cuatro jornadas.

Lee También

Para este viernes 6 de febrero, solamente las Chivas, los Tigres y el Tijuana se encuentran ubicados en la zona de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por lo tanto, tratarán de seguir sumando puntos para mantenerse afianzados en la parte alta de la clasificación.

Mientras que los otros cinco clubes, no se encuentran ni entre los 10 primeros sitios de la clasificación, por lo que buscarán no rezagarse en este inicio del .

Cabe resaltar que los dos primeros juegos de este día se empalmarán, al igual que los que se disputarán después.

Además, de los cuatro compromisos, solamente dos serán transmitidos a través de la televisión abierta.

Lee También

Horarios y canales para ver EN VIVO la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX HOY

  • Tigres vs Santos
  • Fecha: Viernes 6 de febrero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Universitario
  • Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

  • Necaxa vs Atlético San Luis
  • Fecha: Viernes 6 de febrero
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Victoria
  • Transmisión: Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV

  • Tijuana vs Puebla
  • Fecha: Viernes 6 de febrero
  • Hora: 21:06
  • Estadio: Caliente
  • Transmisión: FOX/FOX One

  • Mazatlán FC vs Chivas
  • Fecha: Viernes 6 de febrero
  • Hora: 21:06
  • Estadio: El Encanto
  • Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS