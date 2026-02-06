Las Chivas van a Mazatlán por la quinta victoria consecutiva

Mazatlán y Chivas se enfrentan esta noche en la Jornada 5 del Clausura 2026, en un duelo que, en el papel, coloca al Guadalajara como amplio favorito, considerando el presente de ambos clubes.

Cero puntos en cuatro partidos. Con esa marca llegan los Cañoneros para medirse al superlíder, equipo que ha ganado sus cuatro encuentros de manera consecutiva y suma 12 unidades.

Pese a ubicarse en el fondo de la clasificación, el conjunto mazatleco buscará dar la sorpresa en esta fecha, aunque sabe que para lograrlo deberá mostrar su mejor versión en lo que va del torneo.

“Este fin de semana tendremos un partido contra Chivas y jugar con ellos siempre es especial, pero para poder derrotar a Chivas tenemos que dar el 100 por ciento en la línea, porque a raíz de ahí podemos sacar una victoria importante. Tenemos que intentar equivocarnos lo menos posible para sacar el resultado positivo”, aseguró Jordan Sierra.

Los dirigidos por Gabriel Milito se colocan como una de las mejores ofensivas del campeonato, con ocho goles a favor, y apenas tres en contra, dos de los cuales los recibieron en el duelo pasado frente al Atlético de San Luis.

Para este compromiso, el técnico argentino contará con plantel casi completo, ya que la única baja es la de Gilberto Sepúlveda, zaguero que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo.

Desde su llegada a la Liga MX, Mazatlán y Chivas se han enfrentado en 11 ocasiones. El Rebaño Sagrado registra seis victorias, mientras que se han presentado tres empates y dos triunfos para los mazatlecos.

El antecedente más reciente se dio en el Apertura 2025, cuando el conjunto rojiblanco se impuso 2-0 gracias a las anotaciones de Armando González y Bryan González. La última victoria de los Cañoneros sobre Chivas fue en el Apertura 2023, cuando vencieron 1-3 a los tapatíos en el estadio Akron.