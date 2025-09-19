Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO el inicio de la Jornada 9 este viernes 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre el balón volverá a rodar en el futbol mexicano, con el inicio de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La segunda parte del actual torneo de nuestro balompié nacional continúa su curso, por lo que los partidos son cada vez más disputados de cara al arranque de la Liguilla.

Con el paso de las fechas, los puntos se han vuelto más indispensables, por lo que cada equipo no se puede dar el lujo de perderlos en el camino.

Hoy se juegan cuatro compromisos de la Jornada 9 y se espera que todos estén llenos de emociones y, sobre todo, de goles.

Cruz Azul, FC Juárez, Necaxa, Puebla, Mazatlán FC, Atlas, Tijuana y León salen a escena este día, con el objetivo de sumar unidades porque la Fiesta Grande ya se encuentra a la vuelta de la esquina.

En todos los duelos que se llevarán a cabo este viernes, se disputará más que la victoria porque cada club atraviesa por distintas realidades.

Para el inicio de la novena fecha del Apertura 2025, habrá duelos por la parte alta de la tabla, por afianzarse en la zona del Play-In y por evitar permanecer en los últimos lugares de la clasificación.

Sorprendentemente, esta nueva fecha arrancará con cuatro encuentros, a diferencia de los tres que suelen realizar durante los viernes. Incluso, ha habido jornadas que únicamente se juegan dos.

Horarios y canales para ver EN VIVO el inicio de la Jornada 9 de la Liga HOY

Cruz Azul vs FC Juárez

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX Premium

Necaxa vs Puebla

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Hora: 19:00

Estadio: Victoria

Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/ ViX Premium/Pluto TV

Mazatlán FC vs Atlas

Fecha: Viernes 19 de septiembre

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: Azteca 7/Caliente TV/FOX