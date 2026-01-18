Más Información

Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, domingo 18 de enero

Liga MX: Los mejores memes que dejó el triunfo de Cruz Azul sobre Puebla

NFL: Texans y Patriots, por el boleto a la Final de la Conferencia Americana

NFL: La ofensiva de Rams, por ventaja que Bears no pueda remontar; el ganador va contra Seahawks

Pumas vs León: Horario y canales para ver el partido de la Liga MX; HOY, domingo 18 de enero

Después de que el liderato del se pintara de rojiblanco —con Chivas en lo más alto de la tabla, después de ganarle a Querétaro— este domingo continuará la tercera fecha del torneo con tres partidos que cerrarán el telón de la jornada.

Al mediodía, Pumas recibirá a León en el Estadio Olímpico Universitario para hilar una segunda victoria consecutiva en el actual certamen. Unas horas más tarde, Santos Laguna se enfrentará a FC Juárez con el deseo de salir del sótano de la tabla general.

El cierre de la Jornada 3 quedará en manos de Pachuca y América, donde los azulcremas buscarán redimirse por su mal inicio de torneo.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos.

Keylor Navas da la seguridad en la portería. Foto: Club Pumas
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Domingo, 18 de enero

  • Pumas vs León | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Las Estrellas.
  • Santos Laguna vs FC Juárez | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium.
  • Pachuca vs América | 19:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

América sufre una baja sensible y apenas inició el Clausura 2026. FOTO: Imago7
