Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, domingo 18 de enero

Después de que el liderato del Clausura 2026 se pintara de rojiblanco —con Chivas en lo más alto de la tabla, después de ganarle a Querétaro— este domingo continuará la tercera fecha del torneo con tres partidos que cerrarán el telón de la jornada.

Al mediodía, Pumas recibirá a León en el Estadio Olímpico Universitario para hilar una segunda victoria consecutiva en el actual certamen. Unas horas más tarde, Santos Laguna se enfrentará a FC Juárez con el deseo de salir del sótano de la tabla general.

El cierre de la Jornada 3 quedará en manos de Pachuca y América, donde los azulcremas buscarán redimirse por su mal inicio de torneo.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos.

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Domingo, 18 de enero

Pumas vs León | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Las Estrellas .

vs | 12:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Santos Laguna vs FC Juárez | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium .

vs | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Pachuca vs América | 19:06 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

