Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Mazatlán FC vs Chivas este viernes 6 de febrero

Este viernes 6 de febrero se pone en marcha la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, con cuatro partidos.

Uno de los compromisos será el que protagonicen el Mazatlán FC y las Chivas en el estadio El Encanto.

Los Cañoneros de Sergio Bueno le hacen los honores al superlíder general, en un duelo de realidades completamente diferentes.

El conjunto mazatleco se encuentra en el fondo de la tabla general al no sumar ni un solo punto luego de las primeras cuatro jornadas del naciente torneo.

Cuatro derrotas, 10 goles en contra y solamente tres a favor provocan que el Mazatlán FC sea el peor equipo del Clausura 2026.

Por su parte, las Chivas están viviendo un espectacular inicio y suman cuatro triunfos consecutivos, es decir, cuenta con 12 de 12 unidades posibles.

Además, tiene la segunda mejor ofensiva (ocho) y la tercera mejor defensiva (tres); es un conjunto con contundencia al frente y solidez atrás.

El Rebaño tratará de mantener el ritmo ganador para llegar de la mejor manera posible al Clásico Nacional contra el América de la sexta fecha.

Cabe resaltar que la escuadra rojiblanca acumula cuatro juegos en fila sin perder la morada, con saldo de dos triunfos y dos empates.

En el historial general, desde que el club fue fundado en 2020, las Chivas tienen seis victorias, tres empates y dos derrotas en los 11 enfrentamientos de la Liga MX ante el Mazatlán FC.

Los tapatíos y los mazatlecos protagonizarán un partido bastante interesante en la Perla del Pacífico, en el inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026.

El Rebaño tiene dos motivaciones para este encuentro. La primera, es que Armando González se mantenga en la lucha por el título de goleo; cuenta con tres anotaciones, una menos que Joao Pedro.

La segunda, que está buscando hacer historia al igualar las ocho victorias consecutivas que consiguió en el Bicentenario 2010.

