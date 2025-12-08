Liga MX: ¿Cuántos títulos de Primera División tiene el Toluca en su historia?

El Toluca está de regreso en una final del futbol mexicano y tratará de sumar un nuevo trofeo para sus vitrinas.

Los Diablos Rojos se encuentran a 180 minutos de volver a salir campeones de la Liga MX, pero tendrán que superar a unos complicados Tigres para conseguirlo.

De la mano de Antonio Mohamed, el equipo escarlata clasificó a se segunda final de manera consecutiva y tendrá la oportunidad de conquistar el bicampeonato.

Para la institución mexiquense, sería histórico ganar dos campeonatos en fila, ya que nunca lo ha logrado en la historia de los torneos cortos.

Con el anterior formato, el Toluca sí sabe lo que es levantar dos trofeos sucesivos; se proclamó campeón en la Temporada 1996-67 y en la 1967-68.

De hecho, fueron los primeros títulos que los Diablos Rojos sumaron en su historia, aunque tienen esa deuda en la era de los torneos cada semestre.

Para defender su corona de campeón, la escuadra choricera tendrá que derrotar a los Tigres en el marcador global, pero contará con la ventaja de cerrar la eliminatoria en el estadio Nemesio Diez.

El equipo de Guido Pizarro se deberá meter al infierno y luchará por salir vivo y arrebatarle el trofeo a un poderoso conjunto escarlata.

Si el Toluca lograr bordar una nueva estrella en su escudo, estaría alcanzando en campeonatos a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

Para dimensionar lo que los Diablos Rojos han hecho en el último par de décadas, es importante aclarar que están por disputar su decimosegunda final en el Siglo XXI.

De las cuales, han conquistado el trofeo en seis, es decir, han suma cinco subcampeonatos.

¿Cuántos títulos de Liga MX tiene el Toluca en su historia?

A lo largo de sus 108 años de historia, el Toluca ha conquistado 11 títulos del futbol mexicano y suma ocho medallas de segundo lugar.

De esta manera, si los Diablos Rojos logran superar a los Tigres en la final del Apertura 2025, estarían alcanzando en trofeos a las Chivas, lo que los convertiría en el segundo equipo más ganador de nuestro país.

Además, se convertiría en el quinto club que consigue un bicampeonato en la era de los torneos cortos, tras los Pumas, el León, el Atlas y el América.