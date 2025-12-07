Antonio Mohamed desea el bicampeonato con Toluca: "Estoy ilusionado de hacer historia con este club"

El Toluca sufrió demasiado con el Monterrey y tuvo que esperar hasta el último minuto para asegurar su clasificación a la final del Apertura 2025, donde buscará el bicampeonato.

Los Diablos Rojos recuperaron la memoria goleadora y derrotaron (3-2) a los Rayados en la vuelta de las semifinales, disputada en el estadio Nemesio Diez, aunque avanzaron a la disputa por el título, gracias a la posición en la tabla general; el marcador global de la serie terminó 3-3.

Tras concretarse el pase a la última instancia del torneo, el director técnico escarlata, Antonio Mohamed, manifestó su alegría por estar a 180 minutos de levantar un nuevo trofeo.

“Estamos muy felices todos de estar en la final. Ahora, viene lo más importante, nos quedamos un paso más y tenemos que prepararnos muy bien para buscar ganarla; llegamos hasta acá para ganarla. Estamos con la ilusión de hacer historia con este club”, declaró.

En conferencia de prensa, el Turco reconoció que, para el Toluca, “sería hermoso poder coronar este año con otro título”. Considera que su equipo se merece cerrar el 2025 siendo campeón.

“La familia y la unión que tiene este grupo es lo que nos ha traído hasta acá, [también] una idea de jugar al futbol y de ser el equipo que más goles hizo y que más punto sacó. Somos muy justos ganadores de la serie. Esperemos que se cumpla la [cábala de que], cuando eliminamos a Monterrey, salimos campeones”, manifestó.

No obstante, el ganador de cuatro títulos de Liga MX aceptó que sus Diablos Rojos vivieron mucho dramatismo para evitar que el Monterrey les marcara el gol que los hubiera dejado eliminados.

“La alegría es doble cuando se gana de esta manera, sufriendo se disfruta más. Inconscientemente, a veces te tiras para atrás, encontramos el 3-0 y nos relajamos un poco. En estas instancias, como es la Liguilla mexicana, cualquier cosa puede pasar, te agarra el temor y, por eso, pusimos otro central para poder rechazar y para ganar esos duelos que se iban a hacer en el área”, puntualizó.

De igual forma, Antonio Mohamed no dejó pasar la oportunidad de criticar fuertemente el trabajo del cuerpo arbitral, encabezado por Luis Enrique Santander, ya que considera que no existió infracción de Marcel Ruiz sobre Anthony Martial, por lo que no debió haber señalado la pena máxima.

“Parece ser que le dieron un empujoncito [al Monterrey] porque cómo vas a cobrar penal, es increíble; no era falta, pero ni cerca. Eso hace que el trámite del partido modifique. Son decisiones que toman los árbitros, a veces un poco condicionados. Nunca digo nada, pero es una parte psicológica del partido y se tuvo que sufrir; habló del arbitraje aun ganando”, externó el Turco luego de la clasificación del Toluca a la final del Apertura 2025.