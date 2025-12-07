FIFA ofrece disculpas a Lionel Scaloni; le permiten tocar la Copa del Mundo con las manos descubiertas

Washington.— El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofreció disculpas al entrenador argentino, Lionel Scaloni, después de que se le pidiera que portara guantes para cargar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo de la próxima edición de 2026.

El viernes pasado, Scaloni fue protagonista involuntario de una de las imágenes más curiosas de la ceremonia de sorteo de grupos de Norteamérica 2026.

Durante la gala, el timonel sudamericano fue el encargado de presentar el trofeo como representante de la selección campeona de la pasada cita de Qatar 2022.

Lionel acomodó con sumo cuidado el título en el atril utilizando unos inmaculados guantes blancos, protección que Infantino recordó era innecesaria.

"Me tengo que disculpar con Lionel Scaloni por lo que pasó. Se le pidió que se pusiera guantes para tocar el trofeo. Ofrezco disculpas en nombre de la FIFA porque claro que los campeones pueden tocar la copa", dijo Infantino durante la presentación del calendario completo del torneo de México, Estados Unidos y Canadá.

"Yo no lo sabía, me lo acaba de decir el gran Fenómeno [Ronaldo], gracias", explicó el dirigente señalando a la leyenda brasileña , sentado junto a él durante la ceremonia en Washington.

Tras las disculpas, la máxima autoridad de la FIFA le devolvió el trofeo a Scaloni para que lo colocara de nuevo en el atril, esta vez con las manos descubiertas.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que estaba, no pasa nada. Gracias por el detalle", dijo el timonel con una sonrisa mientras Infantino agregaba: "¡Qué barbaridad!". AFP