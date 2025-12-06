Sergio Ramos confirma que no seguirá en el futbol mexicano, tras eliminación del Monterrey ante el Toluca

Luego de semanas de rumores sobre su futuro, Sergio Ramos decidió romper el silencio y confirmó que no continuará en el futbol mexicano.

Inmediatamente después que se concretara la eliminación del Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, a manos del Toluca, el defensa central español reveló que tomó la decisión de terminar su etapa como jugador albiazul.

EN BREVE MÁS INFORMACIÓN…