Sergio Ramos confirma que no seguirá en el futbol mexicano, tras eliminación del Monterrey ante el Toluca

Toluca se convierte en finalista del Apertura 2025 y se lleva los mejores MEMES; la afición tunde a Monterrey

Resultado: Jaiba Brava es campeón de la Liga de Expansión, tras vencer de forma agónica al Irapuato

Resultado: Toluca sueña con el bicampeonato y se convierte en el primer finalista del Apertura 2025; elimina a Monterrey

Cruz Azul apuesta todo al ataque contra Tigres; Larcamón sacrifica a Paradela y Charly Rodríguez

Luego de semanas de rumores sobre su futuro, Sergio Ramos decidió romper el silencio y confirmó que no continuará en el futbol mexicano.

Inmediatamente después que se concretara la eliminación del Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, a manos del Toluca, el defensa central español reveló que tomó la decisión de terminar su etapa como jugador albiazul.

