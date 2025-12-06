Más Información
Sergio Ramos confirma que no seguirá en el futbol mexicano, tras eliminación del Monterrey ante el Toluca
Toluca se convierte en finalista del Apertura 2025 y se lleva los mejores MEMES; la afición tunde a Monterrey
Resultado: Toluca sueña con el bicampeonato y se convierte en el primer finalista del Apertura 2025; elimina a Monterrey
Luego de semanas de rumores sobre su futuro, Sergio Ramos decidió romper el silencio y confirmó que no continuará en el futbol mexicano.
Inmediatamente después que se concretara la eliminación del Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, a manos del Toluca, el defensa central español reveló que tomó la decisión de terminar su etapa como jugador albiazul.
