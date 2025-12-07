Liga MX: ¿Cuántos títulos de Primera División han ganado los Tigres en su historia?

Los Tigres están de regreso en una final del futbol mexicano, después de dos años de ausencia.

Los Felinos se encuentran a 180 minutos de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, con lo que romperían su racha de cuatro torneos consecutivos sin hacerlo.

El conjunto universitario se enfrentará al Toluca por el título del Apertura 2025, en un duelo inédito en la última instancia.

De la mano de Guido Pizarro, la escudara auriazul se instaló en la final de la Liga MX luego de que eliminó al Cruz Azul en las semifinales.

A pesar de que empataron (2-2) en el marcador global, los Tigres sacaron ventaja de la posición en la tabla general y dejaron en el camino a La Máquina.

Ahora, se verán las caras con los Diablos Rojos y tendrán que disputar la vuelta en el estadio Nemesio Diez, es decir, tendrán que salir vivos del mismísimo infierno.

Con es nueva disputa por el trofeo, el equipo felino volvió a demostrar que es uno de lo más competitivos en los últimos años.

Para dimensionar el nivel del conjunto auriazul, cabe mencionar que ha disputado 11 finales en el Siglo XXI.

Por tal motivo, es uno de los clubes del futbol mexicano que más ha crecido en las últimas décadas.

Prueba de ello, es que, además de ser un habitual invitado a las finales de la Liga MX, los Tigres también suelen salir con la mano en alto.

¿Cuántos títulos de Liga MX han ganado los Tigres en su historia?

Los Tigres vuelven a tener la oportunidad de conquistar el trofeo del futbol mexicano, lo que le permitiría seguir escalando en la tabla de los equipos más ganadores.

A lo largo de sus 65 años de historia, el equipo auriazul ha disputado 14 finales de Primera División, por lo que la del Apertura 2025 será la número 15.

En total, el conjunto universitario ha conquistado ocho títulos, es decir, ha perdido seis finales.

De esta manera, es el quinto club de México, junto al León, que más campeonatos ha ganado, sólo por detrás de Cruz Azul (nueve), Toluca (11), Chivas (12) y América (16).

Por tal motivo, si Tigres es levanta el trofeo del Apertura 2025, alcanzará a La Máquina y subirá un peldaño en la lista de máximos ganadores.