Antonio Mohamed descarta a Alexis Vega para jugar con Toluca la final del Apertura 2025

El Toluca se adjudicó uno de los dos boletos de la final del Apertura 2025, tras eliminar al Monterrey con un marcador global de 3-3.

Los Diablos Rojos lograron avanzar a la disputa por el título del futbol mexicano, gracias a su posición en la tabla general.

Aunque, lo hicieron con mucho sufrimiento. En el momento más oportuno, recuperaron la memoria goleadora y derrotaron (3-2) a los Rayados en la vuelta , disputada en el estadio Nemesio Diez.

Ahora, el equipo de Antonio Mohamed buscará el bicampeonato de la Liga MX, que sería histórico para la institución escarlata.

En la final, que promete sacar chispas, el Toluca medirá fuerzas con los Tigres. El primero y el segundo de la clasificación lucharán por el anhelado trofeo.

Sin embargo, los Diablos Rojos tendrán que encarar la disputa por el campeonato con una baja sumamente sensible, la de Alexis Vega.

En conferencia de prensa, el director técnico escarlata, Antonio Mohamed, confirmó que el extremo mexicano no podrá estar disponible para jugar el primero de los dos partidos, aunque no pierde la esperanza de recuperarlo para el segundo.

“Veremos cómo es la semana de él, tiene ocho días y vamos a esperar la evolución que tenga. Me gustaría que esté, pero tampoco lo vamos a exponer a una lesión más grande; posiblemente, si está, estará en la vuelta”, declaró.

🚨 ¡El Turco descarta a Alexis Vega! 🚨



Antonio Mohamed reconoce que el extremo mexicano no estará listo para disputar la final con el Toluca 🏥 pic.twitter.com/vkSDR310TU — Universal Deportes (@UnivDeportes) December 7, 2025

El Turco aceptó que todo “dependerá” de cómo mejore Alexis Vega a lo largo de los próximos días y explicó qué fue lo que le pasó realmente y que no le ha permitido estar al 100% físicamente.

“Hizo [bien] la recuperación y, en un momento, cuando ya estaba para jugar con Juárez, hizo una jugada parecida a cuando se lesionó y sintió otra vez un tirón en la pierna, las fibras se rompieron y sigue adolorido; eso fue lo que pasó, esa es la única realidad”, reveló.

Cabe recordar que el atacante tricolor no se ha podido recuperar completamente de la lesión que sufrió en la Jornada 15 de la Fase Regular contra el Pachuca.

El integrante de la Selección Mexicana presentó un problema muscular de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo, que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante más de un mes.

Sobre Bruno Méndez, otro futbolista lesionado del Toluca, Antonio Mohamed compartió qué le pasó para lastimarse y que podría contar con él para la ida de la final contra los Tigres.

“El día antes de empezar la Liguilla estábamos haciendo un regenerativo y pateó el piso; se hizo una distención en el cuádriceps. Hace dos días está entrenando a la par, queremos que se recupere al 100% para poder ser tenido en cuenta; creemos que ya va a estar disponible para este partido”, detalló el Turco acerca del defensa central uruguayo.