Federico Pereira rompe larga racha del Toluca sin anotar y Paulinho se une a la fiesta escarlata

Finalmente, la larga racha del Toluca sin poder anotar terminó en el momento más oportuno.

Los Diablos Rojos llegaron a la semifinal de vuelta contra el Monterrey con la obligación de ganar, tras haber perdido (1-0) en la ida, disputada en el estadio BBVA.

Sin embargo, el equipo de Antonio Mohamed no se encontraba fino con la puntería frente a la portería rival y acumulaba 216 minutos sin convertir un solo gol.

Desde la ida de los cuartos de final ante el FC Juárez, el conjunto escarlata no marcaba, por lo que la situación comenzaba a ser un poco preocupante, sobre todo por tratarse de la Liguilla.

Aunque era una realidad que seguía generando muchas ocasiones claras de peligro. Toluca las creó contra los Bravos en la vuelta y ante La Pandilla en la ida, aunque no las pudo concretar.

Con la necesidad de anotar, el Toluca se lanzó al ataque desde el primer minuto que comenzó el juego en el Nemesio Diez.

Para sorpresa de la afición escarlata, el encargado de romper la larga racha sin marcar no fue Paulinho, ni Helinho, ni Jesús Angulo, fue Federico Pereira.

Lee también Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

Primer gol de Fede Pereira en Liguilla, lleva 6 en Liga BBVA MX y 8 en partidos oficiales con @TolucaFC. 👏#LaFiestaDeLaAfición✨ | #Semifinal Vuelta | #AP25 pic.twitter.com/sDIsFcXuGr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2025

Como un auténtico centrodelantero, el defensa central uruguayo apareció completamente solo dentro del área chica albiazul y definió a la perfección.

El líder de la zaga escarlata abrió el marcador (16') en el inmueble de la capital mexiquense y dejó la racha negativa sin gol en 234 minutos.

Antes de que finalizara el primer tiempo, Paulinho amplió la ventaja para el Toluca (42'), por lo que ahora el Monterrey está obligado a conseguir dos tantos para avanzar a la final del Apertura 2025.

Tras una espectacular asistencia de Nicolás Castro, el tricampeón de goleo controló y definió con la pierda izquierda de gran manera. Luis Cárdenas no tuvo nada que hacer ante el disparo del centrodelantero portugués.

Los Diablos Rojos se fueron al descanso con una importante ventaja en el marcador global y sueñan con el bicampeonato del futbol mexicano. El pase a la disputa por el trofeo está cada vez más cerca.