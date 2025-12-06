Toluca vs Monterrey: ¿Cuántos minutos suman los Diablos Rojos sin marcar un gol?

El Toluca se encuentra a 90 minutos de disputar su segunda final de la Liga MX de manera consecutiva.

Aunque, para buscar el bicampeonato, que sería el primero que conquistaría en historia de los torneos cortos, necesita derrotar al Monterrey en la vuelta de las semifinales.

En la ida, los Diablos Rojos perdieron por la mínima diferencia (1-0) en el estadio BBVA, por lo que están obligados a quedarse con la victoria en el Nemesio Diez para empatar en el marcador global y aprovechar la ventaja de la posición en la tabla general.

En la vuelta, el equipo de Antonio Mohamed tendrá que evitar que los Rayados de Domenec Torrent le hagan daño en su portería; mantener el cero atrás será fundamental para sus aspiraciones de clasificar a la final del Apertura 2025.

Aunque, tendrá que lidiar con uno de los problemas que le ha causado estragos en sus últimos partidos: la falta de contundencia.

A pesar de que la escuadra escarlata fue la que más goles marcó (43) a lo largo de las 17 jornadas de la Fase Regular, en dos de los tres juegos de la Liguilla se ha quedado sin anotar.

Tanto en la vuelta de los cuartos de final ante el FC Juárez como en la ida de las semifinales contra el Monterrey, el Toluca no pudo convertir ni una sola diana.

¿Cuántos minutos suma el Toluca sin marcar un gol?

El Toluca anotó su último gol ante los Bravos en el primero de los dos duelos de los cuartos de final, disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Paulinho, el tricampeón de goleo, fue el encargado de marcar el segundo tanto para los Diablos Rojos y lo hizo en el minuto 64.

Desde entonces, ya con el tiempo de compensación concedido, el equipo de Antonio Mohamed suma un total de 216 minutos sin convertir una anotación.

Aunque, es una realidad que sí ha generado ocasiones de gol, ya que realizó 24 disparos en total contra el FC Juárez y 14 ante el Monterrey.

Al Toluca, únicamente le ha fallado la puntearía frente al marco rival, pero tendrá que solucionar su problema para avanzar a la final y pelear por el título del futbol mexicano.

