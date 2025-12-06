Toluca o Monterrey: ¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa del duelo de semifinales?

El Toluca y el Monterey son los protagonistas de una de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Diablos Rojos y los Rayados se instalaron entre los mejores cuatro equipos del torneo, al eliminar al FC Juárez y al América, respectivamente, en los cuartos de final.

En la ida, disputada en el estadio BBVA el pasado miércoles, La Pandilla sacó ventaja de la localía y se quedó con el triunfo por la mínima diferencia (1-0), gracias al gol de Germán Berterame.



Por tal motivo, el actual monarca del futbol mexicano está obligado a quedarse con el triunfo en la vuelta, que se jugará este sábado en el Nemesio Diez, si quiere defender su corona.

Ambos clubes tienen los argumentos suficientes para avanzar a la disputa por el título; fueron dos de los mejores cinco de la Fase Regular del torneo y cuentan con dos de las plantillas más poderosas de la Liga MX.

El duelo entre el Toluca y el Monterrey es sumamente atractivo, debido a la calidad de los futbolistas con los que cuentan a su disposición Antonio Mohamed y Domenec Torrent.

¿Qué equipo tiene la plantilla más cara del duelo de semifinales?

De acuerdo con información de Transfermarkt, el Toluca y el Monterrey cuentan con dos de los cinco planteles más costosos del futbol mexicano, junto con el América, el Cruz Azul y los Tigres.

Diablos Rojos ubican el tercer lugar, mientras que los Rayados el quinto; sus plantillas superan los 80 millones de dólares.

En Toluca, tiene confianza de que conquistarán el bicampeonato de la Liga MX

El valor total de los jugadores escarlatas es de 88.26 millones de dólares; por su parte, el de los albiazules es de 81.86 millones de dólares. Es decir, existe una diferencia de 6.4 entre los dos planteles.

¿Cuáles son los futbolistas más costosos de cada equipo?

Del Toluca, los cinco jugadores con mayor valor son Alexis Vega (11.64 millones de dólares), Marcel Ruiz (9.32), Paulinho (8.15), Helinho (7.57) y Federico Pereira (6.40).

Por su parte, los del Monterrey son Anthony Martial (8.73 millones de dólares), Germán Berterame (8.15), Sergio Canales (6.99), Lucas Ocampos (6.40) y Víctor Guzmán (6.40).