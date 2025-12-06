Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta entre Toluca y Monterrey, HOY

El Toluca y el Monterrey se vuelven a ver las caras este sábado 6 de diciembre, en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX. El boleto a la final está en juego.

Los Diablos Rojos llegan a este compromiso con la obligación de ganarle a los Rayados, tras haber perdido por la mínima (1-0) en la ida, disputada el miércoles en la cancha del estadio BBVA.

Ahora, el actual campeón del futbol mexicano contará con la ventaja de la afición escarlata en el Nemesio Diez, por lo que parte con cierto favoritismo.

Además, el equipo de Antonio Mohamed cuenta con el tema de la posición en la tabla general a su favor; cualquier empate en el marcador global le permite avanzar a la disputa por el título.

El Infierno ya está muy CALIENTE 👹 Estamos listos para recibirlos 🏟️ @calientesports pic.twitter.com/sWhn4IhCVB — Toluca FC (@TolucaFC) December 6, 2025

Los Choriceros también tienen una impresionante estadística a su favor, apenas suman una derrota ante La Pandilla en los últimos 24 partidos de Liga MX que se han disputado en la capital del Estado de México. El resto han sido 12 triunfos y 11 empates.

La última vez que el Toluca perdió con el Monterrey en casa, en duelo liguero, fue en el Clausura 2021, es decir hace cuatro años y medio.

Otra situación en contra que tendrá el equipo de Domenec Torrent es que lejos del Gigante de Acero no ha podido tener los mejores resultados.

En sus últimos cinco juegos disputados como visitante, los Rayados no han podido sumar ni un solo triunfo, con saldo de cuatro derrotas y un empate.

𝒀𝒐 𝒕𝒆 𝒗𝒐𝒚 𝒂 𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒏̃𝒐𝒔...🔵⚪ pic.twitter.com/nHDlYqCF53 — Rayados (@Rayados) December 6, 2025

Aunque, se enfrentarán a unos Diablos Rojos que suman 205 minutos sin anotar, su última gol fue en la ida de los cuartos de contra el FC Juárez.

Desde entonces, ya son dos juegos completos sin convertir, por lo que necesitan corregir su falta contundencia, si sueñan con el bicampeonato.

Cabe resaltar que en el partido de la Fase Regular del Apertura 2025, disputado el 24 de septiembre en el Nemesio Diez, el Toluca aplastó (6-2) al Monterrey.

Aquel encuentro quedó marcado por el hat-trick de Paulinho, el doblete de Nicolás Castro y el penalti que falló Sergio Ramos a a lo Panenka.

Horario y canales para ver EN VIVO Toluca vs Monterrey HOY

Toluca vs Monterrey