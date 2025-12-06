Mundial 2026: Estos son los partidos que se jugarán en Guadalajara y Monterrey

Más Información
La Selección Mexicana busca romper una "maldición" en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica
Después de años de espera, por fin se confirmaron lo juegos que se estarán jugando en las ciudades sedes: Guadalajara y Monterrey, donde la afición ya espera con los brazos abiertos a las selecciones y aficionados que vayan a visitarlos.
Además de los tres juegos de la Selección Mexicana en nuestro territorio, teniendo uno en cada estadio, habrá otros duelos en el Estadio Guadalajara y Monterrey.
Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara
- Corea del Sur vs Ganador del Playoff de la UEFA (Dinamarca,República Checa, Irlandao Macedonia del Norte) / 11 de junio / Fase Grupos
- México vs Corea del Sur / 18 de junio / Fase de Grupos
- Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental / 23 de junio / Fase de Grupos
- España vs Uruguay / 26 de junio / Fase de Grupos
Partidos del Mundial 2026 en Monterrey
- Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos
- Japón vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos
- Sudáfrica vs Corea del Sur / 24 de junio / Fase de Grupos
