Mundial 2026: Estos son los partidos que se jugarán en Guadalajara y Monterrey

Después de años de espera, por fin se confirmaron lo juegos que se estarán jugando en las ciudades sedes: Guadalajara y Monterrey, donde la afición ya espera con los brazos abiertos a las selecciones y aficionados que vayan a visitarlos.

Además de los tres juegos de la Selección Mexicana en nuestro territorio, teniendo uno en cada estadio, habrá otros duelos en el Estadio Guadalajara y Monterrey.

Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

  • Corea del Sur vs Ganador del Playoff de la UEFA (Dinamarca,República Checa, Irlandao Macedonia del Norte) / 11 de junio / Fase Grupos
  • México vs Corea del Sur / 18 de junio / Fase de Grupos
  • Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental / 23 de junio / Fase de Grupos
  • España vs Uruguay / 26 de junio / Fase de Grupos

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey

  • Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos
  • Japón vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos
  • Sudáfrica vs Corea del Sur / 24 de junio / Fase de Grupos

