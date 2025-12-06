Estos serán los horarios de los juegos de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

Al igual que hace 16 años, la Selección Mexicana y Sudáfrica inaugurarán la próxima Copa del Mundo 2026. Aquella ocasión fue para abrir el telón del Mundial 2010.

Esta vez, lo volverán a hacer, pero en el Estadio Azteca, mismo que llevará por nombre durante la justa veraniega, Estadio Ciudad de México.

Este día, la FIFA dio a conocer las sedes y tiempos para todos los partidos durante la Copa del Mundo. Si bien, México ya conocía los estadios al ser anfitrión, aún desconocía sus horarios.

Además de Sudáfrica, el Tricolor de Javier Aguirre chocará ante Corea del Sur y frente al ganador del Repechaje de UEFA que definirán Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte.

Estos serán los horarios de la Selección Mexicana

Los horarios, tiempo del centro de México, han sido oficializados por la FIFA, un día después del sorteo final de la Copa del Mundo 2026.

México vs Sudáfrica/ Jueves 11 de junio/ Estadio Azteca/ 13:00 horas

México vs Corea del Sur/ Jueves 18 de junio/ Estadio Akron/ 19:00 horas

México vs Equipo Europeo/ Miércoles 24 de junio/ Estadio Azteca/ 19:00 horas

Ante Corea del Sur será la tercera vez que se enfrenten en un Mundial. Las dos veces anteriores fueron triunfos para el combinado de la Selección Mexicana: Francia 1998 (3-1) y Rusia 2018 (2-1).

Asimismo, frente a Sudáfrica será la octava ocasión que México inaugure una Copa del Mundo. Las otras siete veces fueron Uruguay 1930, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962, México 1970 y Sudáfrica 2010. Lamentablemente, nunca ha ganado en esos duelos iniciales.

