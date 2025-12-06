Javier Aguirre tras su encuentro con Lionel Scaloni: "Muy rompe huev*s"

Muchas estrellas se dieron cita en la alfombra roja previo al sorteo del Mundial 2026, donde además de ver a exfutbolistas, también desfilaron los directivos de cada selección y mientras eso ocurría, Javier Aguirre y Lionel Scaloni cruzaron un par de palabras.

El técnico mexicano se encontraba en una entrevista con un medio de Argentina, cuando minutos más tarde el actual entrenador campeón del mundo se acercó para saludar al 'Vasco', quien recibió el saludo con una gran sonrisa.

Tras ese pequeño intercambio de palabras, Aguirre compartió su pensar respecto al estratega de la Albiceleste, a quien conoce hace más de 20 años y a quien enfrentó en repetidas ocasiones en su paso por España.

"Es un muy buen tipo, muy serio y muy rompe huevos", dijo el estratega del Tri.

"Es un buen tipo, muy buen tipo, lo enfrente yo de míster y el de jugador en La Coruña, en Mallorca. Es un buen hombre y campeón del Mundo", agregó.

😅 Momentazo entre Lionel Scaloni y Javier Aguirre, DT de México, durante el sorteo del Mundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/oQna7V2q4I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2025

¿Cómo quedaron los grupos de México y Argentina para el Mundial 2026?

Luego de haber tenido una breve y cálida conversación, horas más tarde ambos técnicos conocieron el destino de sus selecciones para la Fase de Grupos.

Javier Aguirre y sus dirigidos estarán midiéndose a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA(Dinamarca,República Checa, Irlandao Macedonia del Norte) en el Grupo A.

Mientras tanto, Argentina busca revalidar su corona y para ello enfrentará a Algeria, Austria y Jordania en el Grupo J