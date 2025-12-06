Mundial 2026: El partido número mil en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México; ¿Cuándo y dónde?

Este viernes se dieron a conocer los grupos del Mundial 2026 y este miércoles, los días, horarios y sedes de cada partido de la fase de grupos, en la cual una sede mexicana se llevará los reflectores por albergar el partido número mil (1,000) en la historia de la Copa del Mundo.

De los 13 partidos que tendrá México durante la Copa del Mundo, sin tomar en consideración los del Tri, hay dos que destacan por encima de los demás.

Uno de ellos es el duelo entre Uruguay y España que se jugará en el estadio Akron de Guadalajara y el otro, es el choque entre Túnez y Japón en el estadio BBVA de Monterrey. Este último, será el partido número mil en la historia de la Copa del Mundo.

El Comité Organizador de Monterrey celebró este futuro hito con una publicación en redes sociales.

"El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa, el estadio Monterrey. El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos. 1,000 partidos, 1,000 historias y 1,000 recuerdos que se sellarán con nuestra gente recibiendo al mundo. ¡Estamos más que listos!", se lee en el mensaje publicado en X, antes Twitter.

