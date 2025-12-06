Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

El monarca del futbol mexicano se topó con un ligero inconveniente en el momento menos oportuno: la falta de contundencia.

A pesar de que Toluca dominó al Monterrey en la Semifinal de ida, la pólvora mojada no le permitió sacar ventaja, sino todo lo contrario, se llevó una derrota (1-0).

Los Diablos Rojos están obligados a derrotar a Rayados esta noche, aunque sea por la mínima diferencia, si quieren refrendar su título de campeón; cualquier empate global les permite avanzar por la posición en la tabla general.

El problema es que ya suman 205 minutos sin anotar. Paulinho fue el último en hacerlo al 65’ de la ida de cuartos de final ante el FC Juárez.

A su favor, el conjunto escarlata tendrá la ventaja de la localía. En los últimos 24 partidos de Liga MX que ha jugado como local ante el Monterrey, Toluca suma una derrota, con saldo de 12 victorias y 11 empates.

La última vez que los escarlatas perdieron contra los regiomontanos fue en el Clausura 2021, es decir, hace cuatro años y medio, por lo que la balanza está de su lado.