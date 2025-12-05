Mundial 2026: Estos son los mejores partidos de la fase de grupos

La espera terminó y los grupos para el Mundial 2026 están confirmados. Este viernes la FIFA realizó el sorteo para definir el destino de cada selección en el torneo del próximo verano, donde un total de 48 naciones aspiran al título.

Con México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones, la edición número 23 de la Copa del Mundo ya dio el banderazo inicial tras la confirmación de cada sector, ahora falta definir el calendario de los juegos, donde se conocerá cuáles partidos y qué selecciones jugarán en nuestro país.

Por primera vez en su historia, el Mundial contará con 12 grupos de cuatro cada uno, lo que equivale a 48 selecciones en competencia, por lo que es imposible que no existan grandes encuentros en esta primera fase del torneo internacional de naciones.

Lee también: Conoce el grupo de México en el Mundial 2026; estos serán los rivales de la Selección Mexicana

¿Cuáles son los mejores partidos del Mundial 2026 en fase de grupos?

Además del imperdible México vs Sudáfrica del 11 de Junio que abre el telón de la Copa del Mundo, aquí te presentamos los duelos más llamativos en la primera instancia del torneo.

Brasil vs Marruecos

Ambas selecciones chocan en el Grupo C en la primera fecha del Mundial 2026. La Canarinha, una favorita al título en cada edición, se mide ante la sensación africana de la Copa del Mundo pasada, donde llegaron hasta semifinales y terminaron el torneo como la cuarta mejor nación del mundo.

GRUPO C DEFINIDO! 🇧🇷



No sorteio desta sexta (05), o Brasil caiu no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. O caminho rumo à Copa do Mundo 2026 começa a ganhar forma.



Agora é foco total para escrevermos um novo capítulo da nossa história.



Vamos juntos em busca do hexa!… pic.twitter.com/tLMr2WMX7r — brasil (@CBF_Futebol) December 5, 2025

Alemania vs Ecuador

Los teutones y ecuatorianos se miden en el Grupo E en una revancha para los sudamericanos, quienes cayeron 3-0 en el Mundial de 2006 frente los cuatro veces campeones del mundo. En esta ocasión, Ecuador cuenta con una generación emocionante, vista como muchos como la "dorada".

Lee también: Selección Mexicana: ¿Quién será el tercer rival del Tricolor en el Mundial de 2026?

Países Bajos vs Japón

Aunque para algunos podría desapercibido este duelo, La Naranja Mecánica y los nipones seguramente estarán peleándose por el liderato del Grupo F, por lo que este choque en la primera fase luce atractivo.

España vs Uruguay

El Grupo H tiene a estas dos naciones como grandes protagonistas, que se miden en la última jornada de la Fase de Grupos, donde podrían definir varias cosas, dependiendo cómo les vaya en sus duelos anteriores.

Francia vs Noruega

Dentro del Grupo I encontramos un duelo que, seguramente, tendrá a Kylian Mbappé y Erling Haaland como las grandes figuras del mismo. Los dos artilleros más prolíficos de los últimos años.

𝑳𝒆 𝒕𝒊𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒐𝒎𝒃𝒆́ 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒏𝒐𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 ! 🏆



La route pour la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟔 commencera par le Sénégal 🇸🇳, la Norvège 🇳🇴 et le vainqueur des barrages entre la Bolivie 🇧🇴, le Suriname 🇸🇷 et l’Irak 🇮🇶 pic.twitter.com/4WpAJ8CMlz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 5, 2025

Portugal vs Colombia

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se reencontrarían en el cruce del Grupo K, en lo que sería la última participación mundialista de ambas figuras ex del Real Madrid. Además de ese emotivo reencuentro, las dos selecciones cuentan con grandes figuras por lo que la ilusión de un gran juego se dispara.

Inglaterra vs Croacia

En el Grupo L nos encontramos a los ingleses que llegan con un arsenal de figuras, y que con Thomas Tuchel esperan dar ese paso que les ha faltado desde 1966. Por su parte, los croatas buscan seguir registrando grandes participaciones como en 2018 cuando fueron segundos o en 2022 que terminaron terceros.