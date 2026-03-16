Cruz Azul no quiere exceso de confianza ante Rayados; Larcamón elogia a su equipo, lo considera “bárbaro”
Continúa la actividad del Clausura 2026 y la Liguilla está cada vez más cerca de comenzar.
Con 11 jornadas transcurridas, la Fase Regular del torneo está llegando a su fin, por lo que cada partido se vuelve más importante.
Los 18 clubes disputan cada juego con mayor intensidad porque todos los puntos son indispensables para acceder a la Fiesta Grande del futbol mexicano.
De momento, el Cruz Azul, el Toluca, las Chivas, el Pachuca, los Pumas, los Tigres, el América y el Atlas serían los ocho clubes que estarían avanzando a la siguiente fase del certamen.
Aunque, el Monterrey, el Tijuana, el Puebla, el Atlético San Luis y el FC Juárez se mantienen al acecho de zona de clasificación.
Mientras que el Necaxa, el León, el Mazatlán FC, el Querétaro y el Santos todavía no están, matemáticamente, eliminados, pero cada vez se vuelve más complicado que puedan obtener uno de los ocho boletos para la Liguilla.
La Jornada 12 del Clausura 2026 será más que intensa y contará con varios partidos interesantes que podrían definir el futuro de algunos clubes.
Todo comenzará el próximo viernes dos partidos, continuará el sábado con cuatro y finalizará el domingo con tres.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 12 del Clausura 2026?
- Necaxa vs Tijuana
- Fecha: Viernes 20 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Victoria
- Transmisión: TV Azteca/Claro Sports/ViX Premium/Pluto TV
- Mazatlán FC vs Cruz Azul
- Fecha: Viernes 20 de marzo
- Hora: 21:06
- Estadio: El Encanto
- Transmisión: Azteca 7/FOX/FOX One/Tubi
- Atlas vs Querétaro
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Hora: 17:00
- Estadio: Jalisco
- Transmisión: ViX Premium
- Atlético San Luis vs León
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN/Disney+ Premium
- Monterrey vs Chivas
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Hora: 19:05
- Estadio: BBVA
- Transmisión: TUDN/ViX Premium
- Pumas vs América
- Fecha: Sábado 21 de marzo
- Hora: 21:10
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión:
- Pachuca vs Toluca
- Fecha: Domingo 22 de marzo
- Hora: 17:00
- Estadio: Hidalgo
- Transmisión: FOX/FOX One
- Santos vs Puebla
- Fecha: Domingo 22 de marzo
- Hora: 17:00
- Estadio: Territorio Santos Modelo
- Transmisión: ESPN/ViX Premium/Disney+ Premium
- FC Juárez vs Tigres
- Fecha: Domingo 22 de marzo
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Azteca 7/FOX One
