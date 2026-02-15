Liga MX: Cruz Azul vs Tigres – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026

El Cruz Azul y los Tigres protagonizan un auténtico duelo adelantado de Liguilla, sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc.

La Máquina recibe al equipo felino en la Angelópolis, durante la tarde de este domingo 15 de febrero.

El partido es atractivo por tratarse de dos de los equipos con las plantillas más caras del Clausura 2026; se enfrentan el tercero y el cuarto.

El conjunto celeste tiene un valor estimado de 86.17 millones de dólares, mientras que el del auriazul es de 81.14; únicamente son superado por el Toluca y el América.

Aunque, el juego, correspondiente a la Jornada 6, se vuelve todavía más atractivo porque no solamente los tres puntos están en juego, sino algo más valioso: el subliderato de la Liga MX.

De momento, el Cruz Azul y los Tigres se encuentran en la séptima y sexta posición, respectivamente, de la tabla general; ambos tienen 10 de 15 unidades posibles.

Sin embargo, una victoria les permitiría escalar hasta el segundo lugar de la clasificación, desbancando a los Pumas, quienes cuentan con 12 puntos.

Por tal motivo, el triunfo para las dos escuadras adquiere más valor, así que saldrán con el objetivo de acercarse al superlíder: las Chivas.

Cabe resaltar que el Cruz Azul y los Tigres han empatado en sus últimos tres enfrentamientos de Liga MX y por el mismo marcador (1-1).

Además, la Máquina también cuenta con tres juegos consecutivos sin perder como local ante el conjunto felino en la Liga, con saldo de una victoria y dos empates.

Aunque, en esta ocasión, el partido se jugará en el estadio Cuauhtémoc, donde ha disputado dos compromisos en este Clausura 2026.

Con dos victorias (Atlas y Puebla) en el inmueble de la Franja, el equipo de Nicolás Larcamón aún no sabe lo que es perder en su nueva “casa”.

Por su parte, la escuadra de Guido Pizarro este torneo ha jugado dos encuentros (Atlético San Luis y León) en condición de visitante y se ha quedado con el triunfo en ambos.

El partido entre el Cruz Azul y los Tigres comenzará en punto de las 16:30 horas y la transmisión será a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

