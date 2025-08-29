Liga MX: Atlético de San Luis vs Toluca - EN VIVO - Jornada 7 del Apertura 2025

La última vez que el Atlético de San Luis y Toluca se hicieron frente fue en una no tan lejana temporada regular del Clausura 2025. En ese entonces, los “Diablos Rojos” firmaron una victoria (0-1) gracias a una anotación de Jesús Gallardo.

Esta noche, la escuadra potosina recibirá al campeón del balompié mexicano para disputar la séptima fecha del Apertura 2025. El conjunto rojiblanco no vence en casa a los Diablos desde agosto del 2022, desde entonces el cuadro mexiquense suma cinco victorias al hilo ante Atlético San Luis.

Toluca estaba invicto en condición de visitante en el presente torneo hasta la pasada fecha cuando cayó por la mínima ante Cruz Azul. San Luis, por su parte, busca su primer triunfo como local en el Apertura 2025.

Minuto a minuto Atlético de San Luis vs Toluca; hoy, viernes 29 de agosto