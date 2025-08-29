Más Información

América se tomó "atribuciones que no le corresponden", explica alcalde de la Benito Juárez; jugarán a puerta cerrada

Guillermo Martínez sueña con jugar el Mundial; cree que va “por el camino correcto” para ganarse un lugar en Selección Mexicana

Adalberto Carrasquilla minimiza la falta de victorias de Pumas; considera que todavía no existe presión

Liga MX: Atlético de San Luis vs Toluca - EN VIVO - Jornada 7 del Apertura 2025

Liga MX respalda al América; acusa a la alcaldía Benito Juárez por aplicar una sanción "sin escuchar a las partes"

La última vez que el Atlético de San Luis y Toluca se hicieron frente fue en una no tan lejana temporada regular del . En ese entonces, los “Diablos Rojos” firmaron una victoria (0-1) gracias a una anotación de Jesús Gallardo.

Esta noche, la escuadra potosina recibirá al campeón del balompié mexicano para disputar la séptima fecha del Apertura 2025. El conjunto rojiblanco no vence en casa a los Diablos desde agosto del 2022, desde entonces el cuadro mexiquense suma cinco victorias al hilo ante Atlético San Luis.

Toluca estaba invicto en condición de visitante en el presente torneo hasta la pasada fecha cuando cayó por la mínima ante Cruz Azul. San Luis, por su parte, busca su primer triunfo como local en el Apertura 2025.

Minuto a minuto Atlético de San Luis vs Toluca; hoy, viernes 29 de agosto

