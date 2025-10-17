Más Información

Liga MX: Atlético de San Luis vs Atlas - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

Carlos Cariño explica la decisión de no convocar a Gilberto Mora a la Selección Mexicana Sub-17

Manuel Negrete expresa su rechazo a tener naturalizados en la Selección Mexicana

Liga MX: Puebla vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 13 del Apertura 2025

André Jardine pone punto final sobre cuál es el Clásico más importante para el América

Junto con Tigres y Necaxa, y Atlas se encargarán de cerrar la agenda de este viernes en el balompié mexicano.

Bajo la noche del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, los rojinegros buscarán su cuarta victoria del torneo. Escenario necesario, puesto que ocupan el onceavo lugar de la tabla del Apertura 2025.

Unos puestos más abajo, el Atlético de San Luis se encuentra en la posición quince, solo por encima de Santos Laguna, Necaxa y Puebla.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Minuto a minuto de Atlético de San Luis vs Atlas; hoy, viernes, 17 de octubre

