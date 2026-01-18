Más Información

André Jardine lanza mensaje contra el arbitraje y espera que "sus jefes hablen al respecto"

Liga MX: Así queda la Tabla General tras el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2026

Redes arden con MEMES del América: sin goles en tres jornadas, la afición exige cambios

Se definen finales de Conferencia en la NFL; Patriots vs Broncos, y Rams vs Seahawks, los encuentros

América empata sin goles en el estadio Hidalgo frente a los Tuzos y la situación empeora en el Nido

La del Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin este domingo 18 de enero, dejando a Chivas como el único equipo con paso perfecto y en la cima de la clasificación general con nueve puntos.

El Rebaño extendió su racha triunfal al vencer 2-1 a Querétaro en el Estadio Akron, con goles de Armando González y Roberto Alvarado, consolidándose como el líder indiscutible bajo la dirección de Gabriel Milito.

El equipo rojiblanco ha mostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva en este arranque de torneo.

Antes, el viernes pasado, Rayados de Monterrey sorprendió con una contundente goleada de 5-1 sobre Mazatlán en condición de visitante, resultado que los impulsó hasta los 6 puntos y dejó a los Cañoneros en el fondo de la tabla con 0 unidades tras tres derrotas consecutivas.

El sábado trajo más acción: Atlas se impuso por la mínima a Necaxa de visita, Cruz Azul sufrió para ganar ante Puebla, Tijuana empató en casa con Atlético San Luis y Tigres y Toluca terminaron sin goles en el Volcán, lo que le quitó el paso perfecto al bicampeón choricero, que ahora suma 7 puntos como sublíder.

El domingo cerró con empates: Pumas igualó 1-1 con León, Santos y Juárez repartieron puntos en un 2-2 y Pachuca y América terminaron 0-0 en el Estadio Hidalgo, dejando a las Águilas con solo 2 unidades en una zona baja complicada.

La tabla general tras la Jornada 3 queda así:

  1. Chivas | 9 puntos
  2. Toluca | 7 puntos
  3. Monterrey | 6 puntos
  4. Cruz Azul | 6 puntos
  5. Atlas | 6 puntos
  6. Tijuana | 5 puntos
  7. Pumas | 5 puntos
  8. Atlético San Luis | 4 puntos
  9. Juárez | 4 puntos
  10. León | 4 puntos
  11. Tigres | 4 puntos
  12. Pachuca | 4 puntos
  13. Necaxa | 3 puntos
  14. Puebla | 3 puntos
  15. América | 2 puntos
  16. Querétaro | 1 punto
  17. Santos | 1 punto
  18. Mazatlán | 0 puntos

