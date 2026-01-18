Redes arden con MEMES del América: sin goles en tres jornadas, la afición exige cambios

El América cerró otra jornada en blanco al empatar 0-0 con Pachuca en el Estadio Hidalgo, sumando ya 270 minutos sin anotar en el Clausura 2026.

Aunque el equipo de André Jardine fue superior en posesión y ocasiones, la sequía goleadora se convirtió en el gran protagonista… y en el combustible perfecto para las redes sociales.

Lee también: Se definen finales de Conferencia en la NFL; Patriots vs Broncos, y Rams vs Seahawks, los encuentros

La afición americanista no tardó en explotar: hashtags como #SinGoles, #FueraBaños y #JardineOut se volvieron tema recurrente en las redes.

Los MEMES no se hicieron esperar. Los antiamericanistas gozaron a lo grande. Cuentas rivales subieron celebraciones con frases de burlas por el mal paso del equipo azulcrema.

En cancha, Víctor Dávila no pudo romper la muralla, Rodrigo Dourado falló un cabezazo clave al 51’ y Sebastián Cáceres salió lesionado.

La bronca entre Jardine y Esteban Solari en la banca también alimentó las burlas. Con solo dos puntos de nueve posibles, el América enfrenta una crisis que ya trasciende lo deportivo.

La próxima ante Necaxa se presenta como prueba de vida o muerte para calmar a una afición que, en redes, no perdona.

A continuación dejamos los mejores MEMES:

O mínimo un tiro a puerta. pic.twitter.com/V6XDUTm48W — Samu ⚡️ (@SammitoDOro) January 19, 2026

Partidazo entre Pachuca y América. pic.twitter.com/X5QJfjjjLt — futbol mx paint (@futbolmxpaint) January 19, 2026