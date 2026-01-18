Más Información

La NFL ya tiene definidos a sus últimos cuatro equipos en los Playoffs 2026.

Tras una vibrante Ronda Divisional, las Finales de Conferencia quedaron listas: Denver Broncos se medirá a New England Patriots en la AFC, y Seattle Seahawks enfrentará a Los Ángeles Rams en la NFC.

En la Conferencia Americana, los Broncos regresaron a un Juego de Campeonato tras vencer 33-30 a los Buffalo Bills de Josh Allen. Sin embargo, el equipo llega con una baja sensible: su mariscal de campo titular Bo Nix quedó fuera por una fractura.

Frente a ellos estarán los Patriots liderados por el candidato al MVP Drake Maye, quien comandó la victoria 28-16 sobre Houston Texans con tres pases de anotación.

Denver posee clara ventaja histórica: lidera el historial de postemporada 4-1 ante New England y 2-0 en Juegos de Campeonato de la AFC (triunfos en 2014 y 2016).

Además, en las últimas 20 temporadas, cada vez que los Broncos han llegado a esta instancia se han enfrentado precisamente a los Patriots.

En la NFC, los Seahawks aplastaron 41-6 a unos diezmados San Francisco 49ers, mientras que los Rams vencieron 20-17 a Chicago Bears en Soldier Field.

El duelo se disputará en Lumen Field con ventaja de localía para Seattle, aunque los Rams de Sean McVay presumen marca perfecta 2-0 en postemporada ante los Seahawks (2005 y 2021).

Los cuatro mejores equipos de la liga están listos para pelear por los boletos al Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

