Leyenda de la NFL subasta su anillo de campeón del Super Bowl en 280 mil dólares

El anillo de campeón del Super Bowl XLII obtenido por Plaxico Burress, exreceptor de los New York Giants de la NFL, se subastó este domingo en 280 mil 600 dólares.

El precio fue el segundo más alto en la historia en una joya de este tipo, sólo detrás del anillo del Super Bowl V que perteneció al entrenador en jefe de los Baltimore Colts, Don McCafferty, que en el 2022 se vendió por 300 mil dólares.

"Recibí este anillo como miembro de los New York Giants que ganaron el Super Bowl XLII, partido que se celebró el 3 de febrero del 2008 en el que vencimos a los New England Patriots en Phoenix, Arizona. Certifico que este anillo es único y que no se han producido copias", señaló el exjugador en una carta que acreditó la autenticidad de la joya.

El anillo tiene un alto valor para la historia de la NFL ya que Burress atrapó el pase con el que los Giants derrotaron a los Patriots de Tom Brady que buscaban cerrar una temporada perfecta, primera de 19-0 en la liga y segunda invicta desde la conseguida en 1972 por Miami Dolphins, que conservaron la primicia de la hazaña.

La casa de subastas Heritage Auctions fue la encargada de comercializar la pieza propiedad de un vendedor anónimo que meses antes compró el anillo a Burress, quien ha pasado por varios problemas legales y económicos.

Plaxico Burress, quien hoy tiene 47 años, se disparó en una pierna en noviembre del 2008, meses después de ganar el Super Bowl, lo hizo con un arma de fuego sin licencia mientras intentaba ingresar a un club nocturno de Manhattan, New York.

Por el hecho el exreceptor se declaró culpable de intento de posesión de armas y pasó 20 meses en prisión.

Burress llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft del año 2000 por los Steelers, equipo en el que pasó cuatro campañas. En el 2005 firmó con Giants, con los que permaneció hasta el 2008, pero debido a sus problemas legales dejó a la franquicia.

Jugó para los Jets en 2011 y regresó a Pittsburgh para cerrar su carrera en el 2013.

En 12 años en la NFL ganó alrededor de 30 millones de dólares, pero su historial de problemas financieros, legales y de evasión fiscal mermaron su capital y lo llevaron a desprenderse de su anillo de campeón.

