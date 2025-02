Henry Martín se burla de aficionado de Pumas tras ganar el Clásico Capitalino

Este sábado el América volvió a ganar un Clásico Capitalino en cancha de los Pumas y aunque Henry Martín no fue decisivo en el partido, se robó los reflectores por burlarse de un aficionado universitario después del triunfo.

En redes sociales, en respuesta a un video publicado por Récord, donde entrevistan a un aficionado azul y oro expresando su "odio" hacia el delantero mexicano, el goleador de las águilas respondió con risas.

"Henry Martín me cae muy mal, lo odio, por esos festejos que hace contra Pumas y no valen porque siempre remontamos. Cuando ha marcado él le remontamos, no valen sus festejos" declaró el joven aficionado.

Al ser cuestionado sobre qué le genera la 'Bomba', respondió que "me genera asco Henry Martín porque no significa nada y quiere venir aquí contra Pumas y se quiere vestir de héroe y no lo es. Ni para la historia del América ni para este clásico".

Finalmente, agregó que "hay muchos mejores y para mi no cuenta, quiere vestirse de héroe y no lo es. Hay que decirle que no existe y es un futbolista más en la historia del América. Hay por lo menos 20 jugadores del América que son mejores que él en la historia".

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) February 23, 2025

Sin embargo, en lugar de tomárselo con maldad, Martín optó por el camino del humor y le respondió con el emoji de risas al video.