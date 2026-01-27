Las nuevas generaciones de peleadores mexicanos ilusionan a Brandon Moreno

Cada vez, más peleadores mexicanos encuentran su lugar en la UFC, la compañía número uno de artes marciales mixtas, y con su talento dentro del octágono, han logrado ganarse el respeto en distintas categorías.

En ese camino hacia la gloria, todos miran a Brandon Moreno como ejemplo y fuente de motivación. El excampeón de peso mosca, consciente de la nueva generación que lo rodea, se mostró tranquilo al ver que su legado está acompañado por grandes nombres, a quienes pidió disciplina y constancia, convencido de que sólo así podrán alcanzar la cima y mantener viva la bandera de México en la élite.

“Veo a las nuevas generaciones al 100%. Estoy optimista por lo que serán las artes marciales mixtas, en cinco años, en México. Vemos cada vez a más peleadores que llegan, lo cual es un gran logro, pero ahora estamos afianzados en los rankings y ganamos batallas importantes. El cielo es el límite para nosotros, tenemos que tener disciplina y trabajar duro”, declaró el norteño.

Moreno, quien tiene marca de 23 victorias, ocho derrotas y dos empates, recordó a esa nueva generación que el camino para levantar un cinturón en la empresa no es sencillo. También pidió a la gente estar atenta al recorrido de hombres como Manuel Torres y Edgar Cháirez.