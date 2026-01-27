Brandon Moreno revela cuántos años seguirá peleando 

Brandon Moreno, el ícono indiscutible de las artes marciales mixtas en México, volverá a pisar el octágono frente a su gente. Será el sábado 28 de febrero, cuando protagonice la pelea estelar de una función en la Arena CDMX.

Luego de un recorrido marcado por victorias memorables y tropiezos recientes, Moreno se mantiene como el quinto mejor ranqueado en la división mosca y con la mirada fija en recuperar el terreno perdido.

Su objetivo es bastante claro: Escalar posiciones y volver a disputar el cinturón que hoy pertenece a Joshua Van.

Con tres derrotas en sus más recientes cinco combates, las críticas no han faltado sobre la figura del peleador tijuanense.

Sin embargo, a los 32 años de edad, Moreno rechaza completamente la idea de que su mejor momento haya quedado atrás.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, dejó claro que el retiro no está en sus planes y que aún conserva la fuerza y la determinación necesarias para escribir nuevos capítulos en la UFC.

“Estoy fuerte; soy joven y tengo mucha experiencia en el octágono. No veo cerca el retiro, estoy listo para pelear por lo menos dos años más. La intención es volver a buscar el título”, comentó.

Moreno, quien expresó que comprende la división de opiniones sobre su carrera, recalcó que su trabajo y disciplina lo han llevado a ser una persona exitosa, algo que causa molestia en un sector del público.

“A la gente le molesta escucharlo, pero soy una persona exitosa en su carrera y es difícil evitar malos comentarios en el camino. Lo comprendo y es parte del trabajo, del día a día. Tengo un círculo cercano muy cerrado para mantenerme lejos de esas voces externas”, compartió el primer campeón mundial mexicano en la historia de la UFC.

Consciente de los retos y las expectativas que lo rodean, Brandon se prepara para demostrar que aún tiene mucho por ofrecer, con una oportunidad para reafirmar que su historia en la UFC sigue viva y que su legado continúa creciendo, porque hay guerrero para rato.