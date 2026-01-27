Brandon Moreno se enorgullece de ser el rostro mexicano de la UFC

La UFC, compañía líder de artes marciales mixtas en el mundo, regresa a México por tercer año consecutivo, para ofrecer a los fanáticos una noche cargada de intensidad y fantástico espectáculo.

El retorno confirma la importancia del público mexicano dentro del calendario de la empresa dirigida por Dana White.

La cartelera, programada para el 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, promete emociones al máximo, con Brandon Moreno como protagonista del combate estelar. Enfrentará al kazajo Asu Almabayev, en una batalla en la que ambos buscarán salir con la mano en alto para ascender posiciones y acercarse a una pelea por el título dentro de la división mosca.

Para Moreno, pelear en casa representa un honor y una responsabilidad enormes.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, compartió el orgullo y el compromiso que lo impulsan a dejarlo todo en la jaula.

“Encabezar la cartelera es una gran responsabilidad. Creo que es muy claro que la UFC me ha dado toda la confianza de representar a México. Hay un gran orgullo por hacerlo y eso supera cualquier otro sentimiento. Mi trabajo me ha colocado en estos lugares y debo disfrutar el reto”, comentó.

Brandon, quien se encuentra en la tercera semana del campamento de preparación, agradeció a la empresa estadounidense por organizar grandes eventos en el país. Señaló que ahora todo está en manos de los peleadores, para que la velada sea inolvidable y continúen las grandes funciones en territorio mexicano.

“Llevamos ya unos años en los que la UFC ha apostado fuerte por nuestro país y eso me hace feliz. A nosotros, como peleadores, nos corresponde cumplir con nuestro trabajo, para que esto siga creciendo”, mencionó el tijuanense.

The Assassin Baby, como es apodado en el octágono, recalcó que algo que impulsa a las grandes empresas a voltear la mirada hacia el país es la forma en la que se vive el deporte, con una gran pasión e historia en las disciplinas de contacto.