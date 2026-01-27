Brandon Moreno sabe que pelear ante Asu Almabayev será complicado

En el universo de la UFC, pocos peleadores logran irrumpir con fuerza y construir un nombre en tan poco tiempo. Asu Almabayev es uno de esos casos excepcionales.

El kazajo, especialista en la división de las 125 libras, ha dejado huella en distintas compañías antes de llegar al octágono más prestigioso del mundo, donde —en poco más de dos años— demostró ser un rival de mucho cuidado.

Su serenidad fuera de la jaula contrasta con la agresividad de su estilo, respaldado con 10 victorias por sumisión y un arsenal de recursos que incluye golpes giratorios, patadas altas y potentes uppers de derecha.

Ahora, en México, se enfrenta a una oportunidad única: Medirse ante Brandon Moreno, ídolo local que reconoce el reto de tener enfrente a un adversario dispuesto a silenciar la Arena Ciudad de México.

“Es un peleador que ha hecho muy bien las cosas dentro de la UFC, es sangre nueva en la división. Le motivará mucho pelear en el extranjero contra un local que ha sido campeón. Me siento con energía, será una de mis mejores presentaciones”, dijo.

Moreno, quien ha sido víctima de algunos errores en sus combates pasados, que le provocaron daño en el rostro y resto del cuerpo, aseguró estar más enfocado para evitar el intercambio de golpes.

“Lo principal es que mantengo disciplina, no me he salido del camino y corrijo las fallas del pasado. Es una bendición poder representar a mi país y estar frente a mi gente”, dijo.