LaLiga: Horario y canales para ver EN VIVO Levante vs Barcelona; HOY, sábado 23 de agosto

El Barcelona disputa su segundo partido de la temporada 2025-26 de LaLiga, donde buscará defender su corona como actual monarca.

El conjunto blaugrana salta al escenario este sábado 23 de agosto, con el objetivo de conseguir su segunda victoria en la naciente campaña.

La escuadra de Hansi Flick tratará de repetir la presentación que tuvo en la jornada inaugural, cunado le pasó por encima (0-3) al Mallorca en condición de visitante.

Con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, los actuales campeones del futbol español se quedaron con los tres puntos en condición de visitantes.

Para la segunda fecha, el conjunto culé tendrá que volver a jugar fuera de casa, lo que será el segundo de los tres compromisos que disputará como visitante en el inicio de temporada.

El Barcelona visitará al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia este día, con la misión de quedarse con las tres unidades para recupera la cima de la clasificación general que, de momento, pertenece al Real Betis.

La escuadra blaugrana tratará de aprovechar que el equipo valenciano no arrancó de la mejor manera la nueva campaña de LaLiga.

En la pasada jornada, los Azulgranas cayeron (2-1) con el Alavés de visitante, por lo que lucharán por revertir el complicado inicio para no rezagarse en los últimos lugares de la tabla general.

Por su parte, el Barcelona hará lo posible por demostrar que su objetivo es conseguir el bicampeonato de la primera división de España.

Así que un triunfo para los dirigidos por Hansi Flick será fundamental en este su segundo partido de LaLiga.

Cabe mencionar que el partido entre Levante y Barcelona será transmitido, por lo que sus respectivas aficiones podrán disfrutar de las acciones.

Horario y canales para ver EN VIVO Levante vs Barcelona de LaLiga