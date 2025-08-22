Estrellas de la Liga MX Femenil enfrentan al Barcelona; la presidenta Mariana Gutiérrez ve pasos a la internacionalización

Duelo de estrellas. Un combinado de la Liga MX Femenil se mide este día al Barcelona en el estadio Universitario de Monterrey.

A nueve años de su creación, el pilar fundamental de la Liga MX Femenil es la “internalización”, la cual se verá impulsada por este “Duelo de estrellas”, así lo explica Mariana Gutiérrez, presidenta del organismo, en exclusiva para EL UNIVERSAL DEPORTES.

“Siempre habíamos tenido ese gusanito de poder traer un producto que conectara con la afición y con las jugadoras, para agradecer lo que se ha construido en los últimos años”, mencionó la dirigente

Para este duelo, los 18 equipos de la Liga aportaron por lo menos a una futbolista, para así armar una escuadra de 30 con la intención de crear un vínculo con la afición de cada uno de los clubes. “Nace de poder involucrar a los 18 clubes, y por ende conectar con la afición”.

El Universitario de Tigres es la casa de este partido. La casa de Las Amazonas fue elegida por encima del resto de interesados, pero en un futuro se verá juego en otra sede. “Varios clubes mostraron interés para poder llevar el producto a su ciudad, y me parece súper atractivo que no siempre sea la misma ciudad”, aseguró la presidenta.

Mariana Gutiérrez compartió que no esperaba hacer realidad este sueño en su gestión, creyó le tocaría verlo como aficionada. “Ni en nuestros mejores sueños nos hubiéramos imaginado poder vivir esto. Es por lo que se trabaja día a día, poder hacer que la afición conecte con el futbol femenil”.