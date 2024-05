Keylor Navas y su emotiva despedida de la afición del PSG: "Siempre he sentido su cariño y su aliento"

Los movimientos en el PSG continúan, luego de la salida hace unas horas de Kylian Mbappé, su máximo referente otra de sus icónica figuras también anunció el fin de su proceso.

Se trata del guardameta Keylor Navas, quien mediante redes sociales oficializó el final de su trayectoria en Francia, con un emotivo mensaje de agradecimiento a la afición.

“Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes ha sido maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió.

Navas, quien llegó procedente del Real Madrid en la temporada 2019 se volvió en un símbolo del equipo galo, perdiendo su titularidad con la llegada de Gianluigi Donnarumma en 2021.

Será en los próximos días, que Keylor Navas de noticias sobre su siguiente paso en su carrera, siendo la MLS una opción fuerte para la próxima temporada.