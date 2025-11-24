Kevin Álvarez rompe el silencio luego de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo

Hace unos días, la mexicana Fátima Bosch se robó los reflectores al ser coronada como la nueva Miss Universo.

La modelo, originaria de Tabasco, se quedó con el primer lugar del concurso de belleza, gracias a que derrotó en la final a las representantes de Tailandia (Praveenar Singh), Venezuela (Stephany Abasali) y Filipinas (Ahtisa Manalo).

De esta manera, México conquistó el cuarto triunfo de su historia luego de los que obtuvieron Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Por tal motivo, nuestro país se convirtió en el cuarto con más ganadoras, sólo por detrás de Estados Unidos (nueve), Venezuela (siete) y Puerto Rico (cinco).

Lee También La estrella del América que fue novio de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La victoria de Fátima Bosch en la edición número 74 de Miss Universo, acaparó las conversaciones, tanto en el mundo del espectáculo como del deporte.

Sobre todo, porque hace un par de años la tabasqueña protagonizó una breve y discreta relación con Kevin Álvarez, futbolista del América.

En 2023, la modelo y el jugador sorprendieron al ser captados juntos en más de una ocasión, así como al haber compartido fotografías en sus redes sociales que se terminaron filtrando.

Lee También Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil y conquista su séptima estrella

Sin embargo, dicho noviazgo nunca fue oficializado por ninguno de los involucrados, aunque el propio lateral derecho fue el que habló en una ocasión al respecto, pero nunca mencionó el nombre de Fátima Bosch.

En un podcast (La Triiisecta) que tenía con Miguel Layún e Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez reveló que “ya no” tenía novia y que únicamente “algunas personas” sabían de esa relación.

La conversación del canterano del Pachuca con sus compañeros del América apunta a que s refería a la actual Miss Universo.

Luego de dos años de aquel momento, con el triunfo de su expareja en el certamen de belleza, el mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 fue cuestionado mientras salía de un evento de la revista estadounidense GQ.

Sin embargo, Kevin Álvarez sólo lanzó unas pocas palabras, ante la insistencia de la prensa de espectáculos; “Sí, contento por ella. Claro [que fue una importante en mi vida], pero es personal”.

De igual forma, en dicho evento, le preguntaron sobre cuál fue su mejor jugada del año dentro y fuera de la cancha, a lo que contestó lo siguiente: “Regresar con la Selección, fue un gran momento y fuera… hoy es un gran día”.