José Luis Higuera tunde a José Juan Macías por su carrera: ¿Termina en León y qué hizo?

José Luis Higuera, exdirectivo de Guadalajara no se guardó nada y en plática con David Faitelson habló de varios temas del futbol mexicano y de su paso por Chivas.

Destacando que uno de los principales problemas en México es la de darle un lugar a un jugador sin tener éxitos para sustentarlo, poniendo el ejemplo de José Juan Macías.

El atacante del equipo tapatío quien con el paso de los torneos ha perdido protagonismo, lo que consideró falta de mentalidad.

“¿Qué es un buen jugador? ¿De un torneo? Ese es el problema que pasa por el futbolista mexicano, recuerdo y se habla de Macías que tuvo un buen torneo con un gran equipo. ¿Qué más ha hecho para que lo pongas al nivel de Raúl Jiménez? ¿En el nivel del Chicharito o el del Chucky? Le pasó a Pizarro, no pueden hablar de ellos", comentó.

En ese sentido, Higuera continuó sobre José Juan Macías y recordó que un ejemplo de su falta de capacidad en momentos importantes es su fracaso por el balompié español.

“¿Por qué cuando si tienes y te ponen donde hay, por qué no rindes? No compites, no tuvo ni 60 minutos, un paso efímero en el Getafe. Para la calidad que se habla, por lo menos entras de cambio, constantemente juegas, metes cinco goles. Esa parte, ese es el daño del mexicano. ¿Cómo podemos hablar de ese jugador con ningún logro real?“, finalizó.