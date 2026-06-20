Para el partido de México vs Corea del Sur, donde el Tri logró un agónico triunfo, en uno de los palcos del estadio Guadalajara se encontraba Jorge Campos y Saúl 'Canelo' Álvarez, quienes protagonizaron un divertido previo a una foto grupal junto a otras dos figuras mexicanas.

En un video rescatado por un internauta, se observa como Jorge Campos, Alejandro Fernández, Saúl 'Canelo' Álvarez y el histórico Hugo Sánchez se preparan para tomarse una foto grupal, la cual estaba siendo retardada por el ex arquero mexicano

Mientras se acomodaban para inmortalizar el momento, el ex de Pumas sacó su celular para documentar lo sucedido, mientras molestaba al 'Canelo' con el 'Potrillo' en medio de ellos. Durante esos segundos, el pugilista tricolor lanzó unos pequeños golpes al comentarista de TV Azteca, quien solo se reía por lo que pasaba.

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La respuesta de Campos, además de las risas, fue decirle al Canelo: "Te voy a madrear", mientras se carcajeaban los presentes.

El propio Jorge Campos fue en "representación" de Gianni Infantino, quien un día antes le había concedido su lugar en el palco de honor para el partido de México frente los asiáticos, pues el presidente de la FIFA no estuvo presente en aquel duelo.

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