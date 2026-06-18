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Javier Aguirre presume que tuvo 10 debuts en esta Copa del Mundo, los juntó en el vestidor y los felicitó por su primer Mundial, pero hasta ahí. Sabe que algunos fueron víctimas del escenario y el beneficio de la duda podría terminar esta noche.
Después del choque frente a Sudáfrica, hoy no hay margen de error y el Vasco así se los ha hecho saber a sus 26 elementos. Esta noche, ante Corea del Sur, la exigencia ha aumentado.
“Debutaron 10 jugadores, primero los felicité y luego les dije que les daba el beneficio de la duda si tenían el nerviosismo propio del debut, en el escenario se te juntan muchas emociones, era normal, pero eso terminó”, explicó en conferencia de prensa.
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El Vasco reconoció que no le gustaron algunas partes del duelo inaugural, en especial en el ataque por lo que tienen “la obligación” de por lo menos cambiar la actitud ante el combinado asiático.
“Hubo momentos del partido que no me gustaron, en el bloque medio no estuvimos finos, entonces bueno, obligación tenemos de dejar todo en el campo de juego, luego el futbol tiene otros factores que no dependen de nosotros, cosas inherentes al juego y que intentaremos mañana (hoy) minimizarlas y nosotros proponer el partido. Ojalá ganemos”, concluyó Aguirre.
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