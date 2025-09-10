Jana Gutiérrez lanza advertencia a Chivas Femenil; "Tenemos que ganar el Clásico por nuestro orgullo"

La Liga MX Femenil será testigo este fin de semana de una nueva edición del Clásico Nacional, un juego marcado en el calendario para América y Chivas, que representa más que tres puntos.

Con el objetivo de salir con la mano en alto ante su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo dirigido por Ángel Villacampa ha trabajado de manera intensa durante la semana, lanzando en la previa un contundente mensaje al equipo rival.

La encargada de dar el mensaje fue Jana Gutiérrez, futbolista que, pese al gran momento que vive el equipo en lo colectivo al estar en segundo lugar de la clasificación, aseguró que disputarán el partido más importante del semestre.

"Creo que nos motiva, nos motiva a trabajar mejor esta semana y darle con todo, porque tenemos que ganar el Clásico por nuestro orgullo y por los tres puntos. Sí, es que los partidos contra Chivas siempre tienen intensidad, se sabe, porque las dos nos jugamos el orgullo. Entonces, ellas se ponen intensas y nosotras aún más, porque defendemos con todo el corazón el escudo", compartió en conferencia.

Jana, quien ha subido su nivel y sumado minutos importantes, agregó que en América se piensa en recuperar el primer lugar general, mismo que, por diferencia de goles, le pertenece a Tigres, rival con el que recientemente se enfrentaron.

"Pues la verdad, muy bien, porque a pesar de todo tenemos los mismos puntos que el primer lugar, y fueron errores nuestros. Porque si tú ves el partido, nosotras dominamos los dos partidos. Tuvimos muchas oportunidades y, desgraciadamente, no se dieron los goles. La verdad es que llegamos muy bien, porque estamos seguras de a lo que jugamos", finalizó.