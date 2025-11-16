Guillermo Ochoa se encuentra con Iker Casillas en Madrid durante la NFL

El Estadio Santiago Bernabéu recibió este domingo un hecho histórico en su césped sagrado, al ver por primera vez un juego de la NFL con la presentación de los Dolphins de Miami ante los Commanders de Washington.

Un apasionante partido que terminó con triunfo para el equipo de Miami por 16-13, mismo que reunió en sus gradas a una enorme cantidad de figuras, entre las que destacó Guillermo Ochoa.

El arquero mexicano, quien actualmente milita en el AEL Limassol FC de la Primera División de Chipre, aprovechó la pausa por la Fecha FIFA para viajar a España y disfrutar de las acciones.

Lee también Álvaro Fidalgo sorprende al cantar el Himno Nacional en amistoso del América

Con todas las emociones, el exjugador del América pudo encontrarse con Iker Casillas, legendario arquero español que estuvo en la previa realizando activaciones, dejando una gran imagen al ver a ambos abrazarse en la grada.

GUILLERMO OCHOA BUSCA LLEGAR A SU SEXTA COPA DEL MUNDO

Guillermo Ochoa vive un reto inesperado en la Primera División de Chipre con el AEL Limassol, donde busca mantener el nivel competitivo que lo ha caracterizado durante dos décadas. A sus 40 años, el arquero mexicano ha enfrentado un inicio complicado, con más derrotas que victorias y trece goles recibidos en nueve jornadas, aunque también ha firmado actuaciones destacadas, como la reciente portería imbatida ante Enosis Neon Paralimni.

Lee también Andrés Vaca explota contra la afición mexicana por abuchear a la Selección Mexicana: "Son ridículos"

Más allá de las críticas y la ausencia en las últimas convocatorias del Tri, Ochoa mantiene intacta su ilusión de disputar su sexta Copa del Mundo, un logro histórico que lo convertiría en el primer jugador mexicano en alcanzar esa cifra