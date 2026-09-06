El no haber conquistado el trofeo de la Leagues Cup fue el primer fracaso de Guillermo Almada al frente del América.

El perder el partido por el tercer lugar con el León hizo que dicho fracaso fuera aún más grande porque las Águilas bajo ninguna circunstancia tienen permtido perder.

Después de la dolorosa derrota en el Shell Energy Stadium de Houston, el director técnico azulcrema salió a dar la cara para "asumir la responsabilidad" y criticó fuertemente el funcionamiento de su conjunto.

"Más alla de los merecimientos y del desenlace, no me gustó el equipo. Creo que hicimos el peor partido desde que nosotros estamos en el club. Debíamos haber tenido otra hambre en la búsqueda del triunfo... no me sentí identificado con lo que estaba viendo", sentenció.

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El estratega uruguayo lamentó que sus futbolistas no respetaran esa "identidad que habían mostrado" en los juegos anteriores y afirmó que deben "reflexionar y ser autocríticos" para darse cuenta del mal desempeño que tuvieron.

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"[No tuvimos] intensidad, esas ganas de buscar el arco rival, esa precisión en la parte ofensiva, de presionar constantemente, tuvimos una enormidad de imprecisiones. La distracción del gol fue lógicamente, consecuencia, de nuestra imprecisión. No me gustó para nada lo que hicimos", puntualizó.

Para Guillermo Almada, lo más importante es darle vuelta a la página y dejar atrás esta derrota que "dolió mucho" para centrarse al 100% en el Apertura 2026.

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"Ninguna derrota llega en el momento justo, pero queda mucho camino por delante y tenemos que mejorar varias situaciones; estas circunstancias nos van a fortalecer. [Debemos] recuperar lo que veníamos haciendo, enfocarnos para lo que se viene, el campeonato mexicano, eso es lo más imporante para nosotros", expresó el entrenador del América en conferencia de prensa.