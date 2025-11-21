Guenther Steiner ve a Oliver Bearman en una escudería grande para 2027

El inesperado cuarto lugar de Oliver Bearman en el Gran Premio de México 2025 fue fruto del gran trabajo del joven inglés, quien logró terminar por encima de Oscar Piastri, Kimi Antonelli y hasta Lewis Hamilton (siete veces campeón de la Fórmula Uno), en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Guenther Steiner, exjefe de Haas, fue el responsable de firmar al talento británico en 2023. Lo reconoce como el mejor novato de la parrilla, en la actual temporada de la máxima categoría.

Alaba el trabajo del piloto de 20 años de edad, además de reconocer que dos campañas atrás existía ilusión sobre su potencial.

“Su actuación ha sido buena. En 2023, cuando yo seguía ahí [en Haas], había una gran expectativa sobre él cuando lo tuvimos en las prácticas libres”, recordó.

Para Steiner, los errores de Bearman en algunas carreras son los detalles que deberá pulir, pero entiende la naturaleza de los mismos por estar a bordo de un monoplaza, el cual debe ser exprimido al máximo para lograr resultados como el que consiguió en México.

“Algunas veces, comete unos cuantos errores, pero es difícil [no hacerlos] cuando tienes un coche de media tabla, porque debes sobreexigirlo para tener los resultados. Olie es un gran piloto, pero algunas veces lo exige un poco más y comete un par de errores... Va a dejar de hacerlos”, pronosticó.

Al ser un joven de 20 años con grandes dotes detrás del volante, Bearman seguramente será objeto de deseo de los equipos en la parte alta de la clasificación, algo que ve factible Guenther en dos años.

“Si tiene un buen año la próxima temporada, si sigue desenvolviéndose y teniendo menos errores, tiene una gran posibilidad de estar en una escudería grande para 2027, porque tiene el talento. Obviamente, debes estar en el lugar correcto en el tiempo indicado”, señaló. Alberto Vargas Valdivia